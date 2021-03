Hoe Koeman en Barcelona weer titelkandiaat werden: 'Het verschil? Messi scoort weer'

Blijdschap bij Lionel Messi - AFP

"Niets is onmogelijk in het leven", hield Ronald Koeman er kort voor de jaarwisseling de moed in. Maar diep van binnen wist de trainer van FC Barcelona natuurlijk wel beter: na de 1-1 thuis tegen Eibar kon er een dikke streep door de titelkansen van zijn ploeg. Het gapende gat met koploper Atlético Madrid was immers al gegroeid tot dertien punten. Hoe anders is plots de situatie in La Liga elf speelronden voor het eind. De nummer zes op de ranglijst van 29 december is opgerukt naar de tweede plaats en heeft nog maar vier punten minder dan de mannen van Diego Simeone. Die leiden nog wel altijd de dans in Spanje, maar het momentum lijkt inmiddels bij Barcelona te liggen.

Stand aan kop in La Liga - NOS

Sinds het puntenverlies tegen Eibar, geïncasseerd zonder sterspeler Lionel Messi die net terug was van een korte vakantie in Argentinië, heeft Barcelona twaalf competitieduels afgewerkt en daarvan leverden er maar liefst elf de volle buit op. Alleen Cádiz wist een gelijkspel (1-1) af te dwingen. Scorende Messi "Barcelona is een stuk constanter dan in de eerste seizoenshelft", heeft ook correspondent Edwin Winkels gezien. "Toen werden wedstrijden verloren door stomme fouten. Maar nu worden wedstrijden nipt gewonnen. Het vertrouwen is weer helemaal terug in de ploeg." "Het grootste verschil is dat Messi weer scoort", aldus Winkels. "In de laatste twaalf wedstrijden heeft hij veertien doelpunten gemaakt, in de elf daarvoor kwam hij niet verder dan zeven treffers."

Winkels snapt wel waarom de Argentijn zo moeizaam op gang kwam. "Hij moest zich echt over de teleurstelling van vorig seizoen heen zetten, een seizoen waarin Barcelona de titel aan Real Madrid moest laten en in de Champions League een smadelijke 8-2 nederlaag tegen Bayern München werd geleden." "Bovendien kreeg hij te maken met wéér een nieuwe trainer. Koeman was al zijn derde trainer in een half jaar tijd. Dat was wennen voor hem. En dan moest hij ook nog accepteren dat hij niet weg kon in de zomer en dat zijn maatje Luis Suárez wegging. Mentaal heeft hij echt een knop moeten omzetten." 'Geloof is terug' Maar dat is de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar, wiens contract komende zomer afloopt, toch gelukt. En de formatie van Koeman vaart er wel bij. Winkels: "Het geloof in de titel is weer helemaal terug." "Ook omdat ze zien dat Atlético, dat in de eerste seizoenshelft nauwelijks punten verspeelde, toch niet zo feilloos is. Simeone wilde zijn ploeg dit jaar wat aantrekkelijker en minder verdedigend laten spelen, maar het blijft moeilijk om een heel seizoen top te presteren."

Terwijl Barcelona doordenderde, heeft de koploper van z'n laatste acht wedstrijden er vier gelijkgespeeld en één verloren. En zo is Messi c.s. de kans geboden om uit ogenschijnlijk verloren positie toch weer aan te pikken in de strijd om het landskampioenschap. Daarin valt ook titelverdediger Real Madrid nog niet uit te vlakken met zes punten achterstand op de lijstaanvoerder. Dubbelslag "Ze doen alle drie nog mee. Het ligt helemaal open", stelt Winkels, die voor de Catalaanse uitdager wel een waarschuwing in petto heeft. "Barça treft beide ploegen nog en eerder dit seizoen verloren ze van zowel Atléti als Real. Mochten ze evenveel punten hebben, dan telt in Spanje onderling resultaat. Dat betekent dus dat ze die duels wel moeten winnen."

Laporta: vertrouwen in Koeman Trainer Ronald Koeman geniet het vertrouwen van Joan Laporta, de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. "Ronald, je weet dat jij al mijn vertrouwen hebt", zei de preses woensdag tijdens zijn presentatie. Laporta richtte ook het woord tot Lionel Messi, de sterspeler die in het bezit is van een aflopend contract en afgelopen zomer al wilde vertrekken. "Ik houd van jou", zei de voorzitter die in het verleden een nauwe band met Johan Cruijff had. "Heel Barcelona houdt van jou." Hij ging ook in op de schuld van 1,2 miljard euro waarmee de club te maken heeft. "Daar zijn we bezorgd over. We hebben een plan en zullen moedige beslissingen nemen."