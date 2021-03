Onderzoek: protesten complotdenkers escaleren relatief vaak

Posters Wakker Den Haag - Nieuwsuur

Protesten waartoe is opgeroepen in chatgroepen waarin veel complottheorieën worden gedeeld, escaleren relatief vaak. Dat constateert de Utrecht Data School in het onderzoek Van Scherm naar Straat. "De rol van QAnon moet niet worden onderschat", staat in het rapport. QAnon is een uit de Verenigde Staten overgewaaide samenzweringscultus die machthebbers afspiegelt als pedofielen en satanisten. Afgelopen weekend refereerden we ook al naar de uitkomsten van het onderzoek in onderstaande video. Daarin zie je hoe complottheorieën zichtbaarder worden in Nederland:

De onderzochte chats vonden plaats op Telegram, dat snel in populariteit groeit sinds de grote socialemediaplatforms strenger modereren. De onderzoekers analyseerden tienduizenden berichten in zeventien chatgroepen in de periode van 1 november tot 1 december 2020. De avondklokrellen in onder andere Eindhoven en Amsterdam, en de recente escalatie op het Haagse Malieveld, zijn dus niet meegenomen. Vooral protesten die in de Telegramgroepen van QAnon-sympathisanten en door Farmers Defence Force werden aangekondigd, hebben vaker geleid tot confrontaties met de politie. De protesten die expliciet zijn aangekondigd in Telegram-groepen zijn goed voor twaalf van de in totaal 29 geëscaleerde demonstraties dit jaar, meldt het rapport. Het gaat om, vaak verboden, demonstraties met tientallen tot soms duizenden deelnemers. Vaak vonden ze plaats in Den Haag, bijvoorbeeld op 30 mei, 21 juni, 20 augustus en 8 oktober. De helft van alle demonstraties die volgden op oproepen in de Telegramgroepen leidden tot arrestaties. Op 21 juni werden zo'n 400 mensen opgepakt op het Malieveld. Op 8 oktober werden er tientallen gearresteerd naast de Tweede Kamer:

Tientallen betogers opgepakt bij demonstratie naast Tweede Kamer - NOS