VS en China botsen voor oog van wereld bij eerste ontmoeting onder Biden

Diplomaten van de VS en China hebben elkaar publiekelijk beschuldigd bij de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee landen sinds de Amerikaanse president Biden aan de macht is.

Bij de ontmoeting in Anchorage in de Amerikaanse staat Alaska begon de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken de ontmoeting met het uitspreken van zijn "diepe bezorgdheid" over onder meer het handelen van China in Hongkong, de rol van het land bij cyberaanvallen op de VS en andere zaken die volgens hem de "stabiliteit op de wereld" bedreigen.

Betoog van tien minuten

De Chinese topdiplomaat Yang reageerde met een betoog van meer dan tien minuten in plaats van de geplande twee minuten, waarin hij onder meer Amerika beschuldigde van het opdringen van "een eigen versie van democratie", terwijl de VS daar zelf juist mee worstelt, doelend op de bestorming van het Capitool.

Ook bekritiseerde hij het in zijn ogen agressieve buitenlandse beleid van de VS en de behandeling van minderheden in het land.

Toen Yang klaar was met zijn speech, hield Blinken de journalisten in de zaal om te kunnen reageren. Hij zei dat buurlanden van China juist blij zijn dat de VS onder Biden actiever is op het internationale toneel, refererend aan zijn recente reis naar Japan en Zuid-Korea.

Vervolgens wilden de Chinezen weer reageren op Blinken, wat leidde tot gekibbel over wanneer de pers de zaal moest verlaten.