Bertens verliest ook tweede wedstrijd na coronapauze

Kiki Bertens heeft ook haar tweede wedstrijd sinds de coronapauze kansloos verloren. Op de hardcourtbaan in Berlijn was de Letse Anastasija Sevastova met 6-1, 6-4 te sterk voor de Nederlandse.

Sevastova was in de hangar van voormalig vliegveld Tempelhof oppermachtig in de eerste set. Daarna liet de 28-jarige Bertens bij vlagen goed tennis zien, maar de wisselvalligheid bleef. Ze werkte een vroege break weg, kreeg kansen om na de tweede break weer terug te komen, maar liet die onbenut.

Het was Sevastova's tweede zege in vier duels met Bertens. De laatste drie jaar troffen ze elkaar in Madrid op gravel.

Twee toernooien in Berlijn

Deze week worden er twee demonstratietoernooien afgewerkt in Berlijn. De organisatie besloot een demonstratietoernooi te houden met zes mannen (onder wie blikvanger Dominic Thiem) en zes vrouwen op twee verschillende locaties. Eerst op gras in het Steffi Graf Stadium en vanaf 17 juli op hardcourt bij het voormalige vliegveld Tempelhof.

In het grastoernooi werd Bertens uitgeschakeld door Petra Kvitová. De Tsjechische zette Bertens binnen 48 minuten aan de kant met 6-3, 6-2.