Onderzoek naar acteur Armie Hammer vanwege mogelijke verkrachting

De politie van Los Angeles doet onderzoek naar Hollywood-acteur Armie Hammer. Een vrouw beschuldigt hem ervan dat hij haar vier uur lang heeft verkracht en haar meerdere malen met haar hoofd tegen een muur heeft gegooid. Hammers advocaat noemt de aantijgingen belachelijk.

De nu 24-jarige vrouw, die zichzelf Effie noemt, zou tussen 2016 en 2020 een relatie met Hammer (34) hebben gehad. Hammer was toen getrouwd met ondernemer en tv-persoonlijkheid Elizabeth Chambers. Het echtpaar scheidde vorig jaar.

Effie zegt dat het seksueel misbruik plaatsvond op 24 april 2017 in Los Angeles. "In die vier uur probeerde ik weg te komen, maar dat verhinderde hij", zei ze op een persconferentie. "Ik dacht dat hij me ging vermoorden. Maar toen ging hij weg, zonder zich verder om mij te bekommeren." Haar advocaat zegt dat ze de politie foto's heeft gegeven van de verwondingen.

Armie Hammer brak in 2010 door in de Facebook-film The Social Network, waarin hij de Winklevoss-tweeling speelde. Ook had hij belangrijke rollen in The Lone Ranger (2013) en Call Me By Your Name (2017).

Zijn advocaat zegt dat het veronderstelde slachtoffer een aandachtszoeker is en dat "haar eigen berichten aan meneer Hammer haar belachelijke beschuldigingen ondermijnen en weerspreken".