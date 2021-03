Weg met schoonheidswedstrijden: Monopoly moderniseert Algemeen Fonds-kaarten

Bordspel Monopoly krijgt nieuwe Algemeen Fonds-kaarten. Het is voor het eerst dat die kaarten in de 86-jarige geschiedenis van het spel worden aangepast.

Monopoly-eigenaar Hasbro wil het spel moderniseren. Het Amerikaanse speelgoedbedrijf legt in een persbericht uit dat kaarten met daarop bijvoorbeeld geldprijzen voor schoonheidswedstrijden eigenlijk "een tijd geleden" al aangepast hadden moeten worden.

"De wereld is aanzienlijk veranderd sinds Monopoly een begrip is geworden en het is duidelijk dat vandaag de dag gemeenschap belangrijker is dan ooit", zegt topman Eric Nyman, refererend aan de naam van de Algemeen Fonds-kaarten in de Engelse editie van het spel: community chest cards.

Fans bepalen

Fans van het spel kunnen via een website zelf bepalen wat er op de zestien nieuwe kaarten gedrukt moet worden. Zo zouden spelers straks niet naar de gevangenis hoeven, omdat ze een puppy hebben gered. Of er wordt een boete opgelegd, omdat er bij een buurtfeest geen afval is gescheiden.

De aanpassingen gelden voor alle talen waarin het bordspel is uitgebracht. In de herfst moet de Monopoly-versie met de nieuwe kaarten op de markt komen.