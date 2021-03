Ten Hag na zakelijke Europese zege: 'We zijn hongerig en willen meer'

"In Amsterdam hebben we gedicteerd van de eerste tot en met de laatste minuut. Vandaag was het meer een zakelijke overwinning. We zijn hongerig en willen meer", zei Ajax-trainer Erik ten Hag na het bereiken van de kwartfinales van de Europa League.

De 2-0 zege bij Young Boys, na de 3-0 van een week eerder, kwam vrij eenvoudig tot stand. Alleen in de beginfase kwam Ajax even in de problemen.

"Zij begonnen opportunistisch. Dat had ik wel verwacht. We moesten een paar kansen toestaan. Dan maak je zelf de 1-0 en zie je het geloof bij de tegenstander verdwijnen", aldus Ten Hag.

Of hij een voorkeur heeft voor een tegenstander bij de laatste acht en of hij misschien al verder kijkt? "Nee, zo ver moeten wij niet denken. Het gaat om de volgende wedstrijd en dat is tegen ADO. Wat uit de loting komt, zien we wel. Er zijn nog mooie, uitdagende tegenstanders over. We verheugen ons erop."