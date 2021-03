Manchester United bekert verder ten koste van Milan, doek valt voor Rangers

Pogba viert de 1-0. - ANP

Manchester United is ten koste van AC Milan doorgedrongen tot de kwartfinale van de Europa League. De Engelse ploeg was in Milaan met 1-0 te sterk voor de Milanezen. Dat was na de 1-1 op Old Trafford van vorige week genoeg voor de volgende ronde. Invaller Paul Pogba tekende voor de enige treffer. Pogba keerde net als Donny van de Beek weer terug bij de selectie na blessureleed. Van de Beek bleek sneller dan verwacht hersteld van een enkelblessure. Desondanks bleef de Nederlander negentig minuten op de bank. De grootmachten hielden elkaar redelijk in balans voor rust, al kreeg Milan twee goede kansen. Alexis Saelemaeckers werd knap vrijgespeeld, maar Dean Henderson keerde het schot. Op slag van rust raakte Rade Krunic in kansrijke positie de bal maar half.

Oud-ploeggenoten Pogba en Ibrahimovic groeten elkaar voor de wedstrijd. - Pro Shots

Na rust was het aan Pogba. Milan kreeg de bal niet weg en in een scrimmage schoot de Franse middenvelder via een been van een tegenstander raak. Ook Ibrahimovic kan Milan niet redden De grote man bij Milan, Zlatan Ibrahimovic, begon tegen zijn oude ploeg ook op de bank. De Zweedse superster, die deze week zijn rentree bij het Zweedse nationale elftal aankondigde, keerde terug van een spierblessure. De 39-jarige spits viel in de tweede helft in en was enkele malen gevaarlijk, maar kon zijn ploeg niet behoeden voor een nederlaag. Ook voor Rangers zit het Europese avontuur erop. De kersverse Schots kampioen redde het niet tegen Slavia Praag. Vorige week leken de Schotten na de 1-1 in Praag nog het beste uitzicht te hebben op de volgende ronde, maar thuis ging het toch nog mis tegen de Tsjechen. Via treffers van Peter Olayinka en Nicolae Stanciu zegevierde Slavia met 2-0.

Rangers treurt. - Pro Shots