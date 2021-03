Bloemendaal blijkt ook tegen Pinoké kwetsbaar en ziet Kampong naderbij komen

Twaalf wedstrijden op rij was Bloemendaal ongenaakbaar, maar inmiddels is gebleken dat de ploeg toch niet geheel ongenaakbaar is. Voor de tweede keer binnen vijf dagen liep de recordkampioen namelijk schade op. Nadat afgelopen zondag was verloren van Den Bosch, moest donderdagavond tegen Pinoké genoegen worden genomen met een gelijkspel: 1-1.

Net als zondag kon Bloemendaal tegen Pinoké nooit echt controle krijgen op de wedstrijd. Na een half uur spelen bracht Arthur van Doren de thuisploeg nog wel op voorsprong, maar daarna ontspon zich een gelijkwaardig duel waarbij over en weer kansen ontstonden. Bij de vijfde strafcorner was het raak voor Pinoké. Niklas Wellen tikte de gelijkmaker binnen.

In de slotfase dwong Bloemendaal de Amsterdamse bezoekers ver terug, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet. Zodoende heeft Bloemendaal in vijf dagen vijf punten verspeeld.

Kampong en Tilburg zien elkaar voor derde keer

Kampong profiteerde door met 4-0 te winnen van Tilburg en heeft nu zowaar Bloemendaal weer enigszins in het vizier. De achterstand van de Utrechters op Bloemendaal is teruggebracht tot vijf punten.

Kampong en Tilburg troffen elkaar voor de derde keer dit seizoen. Beide ploegen speelden in september vorig jaar een hoofdrol in een rel rond Kampong-speler Jip Janssen. In die eerste ontmoeting stond Janssen namelijk in het veld, terwijl hij in afwachting was van de uitslag van een coronatest. In de rust kreeg hij toen te horen dat hij positief was, waarna hij spoorslags vertrok.

Kampong won dat duel met 4-1, maar omdat de niet-speelgerechtigde Janssen die avond toch in het veld had gestaan moest het duel worden overgespeeld. Kampong kreeg daarnaast een geldboete en drie punten in mindering. Het tweede duel eindigde in 1-1.