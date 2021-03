Vijf jongeren opgepakt voor reeks mishandelingen in Cuijk

De politie heeft vijf jongeren opgepakt die worden verdacht van meerdere geweldplegingen en mishandelingen in en rond Cuijk. De verdachten zijn tussen de 14 en 18 jaar oud.

De politie kreeg signalen dat jongeren uit Cuijk en omgeving zonder aanleiding werden geslagen, geschopt en bedreigd. "Vanaf dat moment kwam een jeugdgroep in beeld die voor veel overlast zorgde. De groep bestond uit ongeveer tien jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De meeste jongeren kwamen uit Cuijk of omliggende dorpen", aldus de politie.

Enkele leden uit die groep zouden verantwoordelijk zijn voor mishandelingen tussen augustus en oktober vorig jaar. Deze week zijn een 14-jarige jongen uit Cuijk, een 17-jarige jongen uit Haps en nog twee 18-jarige mannen uit Cuijk aangehouden. Vandaag werd nog een 17-jarige jongen uit Cuijk aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

'Van kwaad tot erger'

Een woordvoerder van de politie vertelt aan Omroep Brabant dat er vorig jaar al signalen waren dat er een groep aan het afglijden was "van kwaad tot erger". "Het begon met baldadigheid, al snel werd het openlijk geweld en mishandelingen. Die andere jongeren van de groep pleegden geen strafbare feiten, maar zorgden wel voor overlast zoals intimiderend en asociaal gedrag, rondhangen, schreeuwen en baldadigheid."

De vijf verdachten zijn gehoord. Een deel van hen heeft al bekend.