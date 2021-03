Vaccineren met AstraZeneca hervat: 'Ik hoop dat ik snel mijn tweede prik kan halen'

En dat oordeel vormt het startschot voor de regering om een inhaalslag in te zetten; minister De Jonge zei dat we "geen dag kunnen missen". Omdat het toedienen van het vaccin tijdelijk stillag, werden deze week naar schatting 110.000 prikken niet gezet.

Experts bij de geneesmiddelenautoriteit hebben meldingen onderzocht over tromboseachtige klachten en een tekort aan bloedplaatjes. Hoewel een verband tussen de klachten en het vaccin nog niet geheel is uit te sluiten, benadrukt het EMA dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Ik ga ervan uit dat mijn datum van de tweede prik in mei gewoon kan doorgaan. Het zou anders zo zonde zijn van mijn eerste prik. En ik hoop dat genoeg mensen hun vaccinatie halen, want ik wil zo graag weer een open wereld.

De meeste mensen in mijn omgeving willen het vaccin wel, maar ik kom weleens mensen tegen die zeggen dat we 'voor de gek worden gehouden door dictators'. Aan die mensen wil ik zeggen: 'Laat je voorlichten en lees, lees, lees'. Ik ben ook geen viroloog, maar ik lees er wel graag over. Angst is een slechte raadgever.

Iedereen mag erover denken hoe hij of zij wil en ik vind zeker niet dat je iemand kan dwingen tot vaccineren. Maar ik ben een beetje bang dat dit uitstellen koren op de molen is van alle complottheorieën op sociale media.

Nicoline Halverhout-Spaan, 44 jaar oud

"Ik had op 8 maart een afspraak om te prikken, maar heb hem zelf afgezegd. Ik werd er angstig van. Ik werk zelf in de gehandicaptenzorg en weet wel dat medicijnen vaak bijwerkingen hebben, maar het voelde toch niet goed.

Daarna hoorde ik dat de effectiviteit van AstraZeneca maar 60 procent was. En ook dat voelde niet goed. Ik had gewoon een slecht voorgevoel en heb toen mijn huisarts gesproken. Die zei: wacht anders even tot de zomer.

Misschien is het ook wel beter dat er op mijn werk in etappes gevaccineerd gaat worden. We werken met tien collega's hier. Het zou anders kunnen dat we allemaal tegelijk ziek worden. Ik heb al eens een 60-urige werkweek gehad doordat een collega in quarantaine moest. Ik zou ook liever het Janssen-vaccin krijgen. Daar ben je dan in ieder geval maar één keer ziek van, en dan ben je klaar.

Ik neem ook nooit een griepprik, en ik slik niks. Ik vind het feit dat ik in de zorg werk geen reden genoeg om me te laten vaccineren. In ieder geval niet met AstraZeneca. Als ik een Pfizer-prik kan krijgen, ga ik morgen. Ik vind het ook raar dat onze cliënten Moderna krijgen en het zorgpersoneel van verpleeghuizen Pfizer. Wij komen ook dicht in de buurt bij onze cliënten, al zijn ze wel vaak jonger natuurlijk."