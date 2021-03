Tottenham klaar na Orsic-show in Zagreb, Arsenal en AS Roma wel door

Mislav Orsic - ANP

Tottenham Hotspur zit vrijdag niet in de koker voor de loting voor de kwartfinales van de Europa League. Op bezoek in Zagreb werd de Londense ploeg op de knieën gedwongen door Dinamo Zagreb, dat na verlenging met 3-0 aan het langste eind trok. Mislav Orsic eiste de hoofdrol op met drie doelpunten. Er leek na de 2-0 in Londen geen vuiltje aan de lucht voor Tottenham, maar de formatie van José Mourinho blameerde zich ongelooflijk in Kroatië. Voor rust kwamen de Spurs nog goed weg bij een kans voor Lovro Majer (net naast). Na ruim een uur spelen werd het dan toch 1-0 voor de thuisploeg. Mislav Orsic trapte de bal schitterend in de verre hoek achter Hugo Lloris.

Dinamo viert een goal van Mislav Orsic (nummer 99) - Pro Shots

Dinamo Zagreb kreeg vleugels en dwong in de slotfase een verlenging af. Opnieuw Orsic was het eindstation van een geslaagde aanval. De Orsic-show was nog niet voorbij, want na 106 minuten bekroonde hij een individuele actie met zijn derde goal van de avond. Zagreb-keeper Dominik Livakovic excelleerde vervolgens door pogingen van Gareth Bale en Harry Kane onschadelijk te maken. Steven Bergwijn lijkt intussen op een zijspoor te zijn beland bij Tottenham. Mourinho had op 10 februari in het FA Cup-duel met Everton voor het laatst een basisplek in petto voor de Nederlandse aanvaller. De laatste zes competitiewedstrijden kwam Bergwijn niet in actie. In Zagreb viel hij kort na de 3-0 in.

Arsenal pover Arsenal, de nummer tien van de Premier League, bereikte ondanks een 1-0 nederlaag tegen PSV-bedwinger Olympiakos de laatste acht in de Europa League. Vorige week werd het in Griekenland 3-1 voor de Londenaren. De ploeg van Mikel Arteta en de Nederlandse assistent Albert Stuivenberg was kwetsbaar in eigen stadion, maar het bleef bij de ene treffer van Youssef El-Arabi. Kort na rust schoot de spits raak via het been van Arsenal-verdediger Gabriel.

El-Arabi maakt een juichgebaar na zijn doelpunt - ANP