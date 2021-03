Pover Arsenal ondanks verlies tegen Olympiakos naar kwartfinales

De ploeg van Mikel Arteta en de Nederlandse assistent Albert Stuivenberg was kwetsbaar in eigen stadion, maar het bleef bij de ene treffer van Youssef El-Arabi. Kort na rust schoot de spits raak via het been van Arsenal-verdediger Gabriel.

Arsenal, de nummer tien van de Premier League, heeft ondanks een 1-0 nederlaag tegen PSV-bedwinger Olympiakos de laatste acht bereikt in de Europa League. Vorige week werd het in Griekenland 3-1 voor de Londenaren.

In de eerste helft liet El-Arabi al een grote kans liggen. Doelman Bernd Leno had een redding in huis op de inzet van de Marokkaan. Aan de andere kant zag Pierre-Emerick Aubameyang een poging over het doel verdwijnen.

In de tweede helft kreeg Olympiakos enige hoop na de goal van El Arabi, maar echt spannend werd het niet. Invaller Martin Ødegaard en Aubameyang lieten mogelijkheden liggen op de 1-1. Olympiakos-verdediger Ousseynou Ba kreeg in de slotfase nog twee keer geel en dus rood.

Granada verloor bij Molde (2-1) en dat was net voldoende na de 2-0 overwinning van vorige week. Ook AS Roma, waar Rick Karsdorp een basisplaats had, is door naar de kwartfinales. Na de 3-0 in Rome werd Sjachtar Donetsk dit keer met 2-1 verslagen.