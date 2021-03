EK indoor in Polen levert 51 coronabesmettingen op

Voor zover nu bekend zijn 51 atleten tijdens het EK indooratletiek, dat van 4 tot en met 7 maart werd gehouden in het Poolse Torun, besmet geraakt met het coronavirus. In totaal waren in Torun ruim 700 atleten uit 47 landen actief.

Vorige week werd al bekend dat de Nederlandse ploeg bij thuiskomst te maken had met 8 positieve gevallen. Inmiddels is duidelijk dat ook andere nationale teams flink getroffen zijn. Italië spant de kroon met 15 besmettingen, van de Britse ploeg zijn negen sporters besmet geraakt.

"Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van", zei technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie vorige week over zijn atleten. Roskam plaatste wel vraagtekens bij de gang van zaken in Polen. Volgens hem zou de organisatie lang niet alle protocollen hebben nageleefd.

Hoe en waar nog niet vast te stellen

"De atleten zouden in een aan de ploeg toegewezen bus van het hotel naar de hal worden vervoerd, maar iedereen zat door elkaar", vertelde Roskam.

Hoe en waar de atleten exact besmet zijn geraakt, is nog niet met honderd procent zekerheid vast te stellen. Bij veel atleten zijn de besmettingen achteraf vastgesteld, al waren ook enkele atleten al tijdens de EK gedwongen zich terug te trekken nadat ze positief waren getest. Zo moest de Poolse estafetteploeg zich voor de finale van de 4x400 meter terugtrekken omdat vier leden van de ploeg besmet bleken te zijn.

De Nederlandse ploeg was bijzonder succesvol in Torun. De Oranje-equipe eindigde met vier goud, een zilver en twee brons op de eerste plaats in het medailleklassement.