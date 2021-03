Douane vindt 9,9 miljoen illegale sigaretten in bedrijfspand Veenendaal

De douane heeft in een bedrijfspand bij Veenendaal 33 pallets met in totaal 9,9 miljoen illegaal geïmporteerde sigaretten gevonden. De sigaretten waren afkomstig uit Litouwen en werden met behulp van een speciaal getrainde hond gevonden.

Volgens de douane hadden de importeurs 2,4 miljoen euro accijns moeten betalen als de rookwaar was geïmporteerd als sigaretten. Dat ontdoken ze door op het label te zetten dat het om koekjes ging, meldt RTV Utrecht.

Een woordvoerder van de douane kon niet zeggen hoe zij de sigaretten op het spoor zijn gekomen. Het is ook onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. In overleg met de fiscale opsporingsdienst FIOD is besloten de sigaretten te vernietigen.