Atletiekbaas Coe na vijf jaar toch benoemd tot IOC-lid

Op het congres van het Internationaal Olympisch Comité is Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletic (voorheen IAAF), gekozen tot IOC-lid. Daarmee heeft de internationale atletiekbond na vijf jaar z'n 'vaste' plek in het IOC terug.

De atletiekfederatie was niet meer vertegenwoordigd bij het IOC nadat Coe's voorganger Lamine Diack in 2015 vanwege een corruptieschandaal moest aftreden. Coe is sinds 2015 voorzitter van World Athletics, maar zijn IOC-verkiezing bleef uit omdat er van belangenverstrengeling sprake zou zijn.

De tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter is namelijk ook directeur van een adviesbureau dat voor het IOC werkzaamheden verricht. Het IOC gaf groen licht nadat de Brit had gezegd louter nog een passieve rol bij het adviesbureau te vervullen. Coe is een van de vijf nieuwe IOC-leden.

De andere vier nieuwe leden zijn de voormalig Cubaanse atlete Maria de la Caridad Colon Ruenes, de voormalig president van Kroatië Kolinda Grabar-Kitarovic, prinses Reema Bandar Al-Saud uit Saudi-Arabië en Battushig Batbold uit Mongolië.