Ajax zet Young Boys probleemloos opzij • Manchester United, AS Roma en Arsenal ook door

"Of ik ooit een 3-0 voorsprong heb weggegeven? Ik kan het me niet herinneren..." De stralende glimlach van Ryan Gravenberch zegt genoeg over het vertrouwen van Ajax op de vooravond van het Europa League-duel met Young Boys.

Trainer Erik ten Hag blijft, zoals het hoort, op zijn hoede. "Elke wedstrijd begint met 0-0. En Young Boys is gewoon een heel goed team. Ze staan ver bovenaan in Zwitserland, hebben al heel goed gepresteerd in Europa, waarin ze twee keer van Bayer Leverkusen hebben gewonnen. Wij hebben vorige week gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld en dat moeten we weer doen."

Lees meer.