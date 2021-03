Maandenlange celstraffen geëist tegen noordelijke anti-windmolenactivisten

Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, tegen twee anti-windmolenactivisten. Jan Nieboer uit 2e Exloërmond en Jan H. uit Meeden hebben volgens het OM ondernemers bedreigd die betrokken waren bij de aanleg van windparken in Drenthe en Groningen.

In 2019 kregen directeuren van meerdere bedrijven dreigbrieven, waarin stond dat ze zich moesten terugtrekken uit bepaalde windparkprojecten, omdat er anders nare dingen zouden gebeuren. Ook werd er gedreigd met het dumpen van asbest. Sommige directeuren trokken zich volgens RTV Drenthe daadwerkelijk terug, omdat ze vreesden voor de veiligheid van hun medewerkers, zichzelf en hun gezinnen.

Nieboer (63), die met zijn volledige naam genoemd wil worden, en H. (59) zijn beiden voorman van een actiegroep tegen windmolens. Ze werden in juni 2019 opgepakt.

Verdachten ontkennen

De twee ontkennen dat ze dreigbrieven hebben verstuurd, maar volgens het OM blijkt hun betrokkenheid uit afgeluisterde gesprekken. Veel dingen die ze bespraken kwamen letterlijk terug in de brieven en op pamfletten.

De verdachten zeggen dat ze wel van de acties afwisten, maar zelf niet meededen. Nieboer kon zich niet veel meer herinneren van de gesprekken, zei hij tegen de rechters. Volgens H. ging het om "grootspraak" en "foute humor".

Het OM noemt de verklaringen volstrekt ongeloofwaardig. "Zij verzonnen de acties zelf. H. was leidend in de gesprekken. Nieboer bevestigde hem. Hij instrueerde de drukker en bracht het drukwerk naar H. Hij wist dondersgoed wat er op de usb-sticks stond."

Bouw windparken in volle gang

De bouw van de twee windparken waar de verdachten tegen protesteerden is intussen in volle gang. In het ene park staan inmiddels alle 35 geplande windmolens, in het andere park staan 23 van de 44 geplande turbines.