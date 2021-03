Toezichthouder EMA: AstraZeneca-vaccin is veilig

AstraZeneca - ANP

Toezichthouder EMA heeft zijn oordeel over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin gegeven: volgens de geneesmiddelenautoriteit is het vaccin veilig en effectief. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen komt later vandaag met een reactie op het nieuws voor Nederland, waar vaccineren met het vaccin is opgeschort. Experts bij de Europese geneesmiddelenautoriteit onderzochten meldingen over tromboseachtige klachten en een tekort aan bloedplaatjes. Een verband tussen de klachten en het vaccin is nog niet uit te sluiten, zei directeur van het EMA Emer Cooke. Maar dat is geen reden om het vaccin niet als veilig te bestempelen, zei Cooke.

'Dit is een veilig en effectief vaccin' - NOS

Het EMA oordeelt daarbij dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het benadrukte dat er bij elk vaccin dat miljoenen keren wordt toegediend weleens zeldzame klachten ontstaan. Er zijn inmiddels 25 gevallen van zeldzame vormen van trombose bekend, waarvan 18 gevallen van 'hersentrombose' en 7 gevallen van de combinatie van klachten. Er zijn 20 miljoen mensen gevaccineerd met het vaccin. In de Europese Unie gaat het om 7 miljoen, in het Verenigd Koninkrijk 11 miljoen. Het EMA onderstreepte in de persconferentie dat in de EU dagelijks duizenden mensen overlijden door corona en dat het vaccin daarom van groot belang is. Het EMA raadt wel aan om een waarschuwing over deze klachten toe te voegen aan de bijsluiter van het vaccin. Wat gebeurt er nu? Meerdere Europese landen legden het gebruik van het vaccin stil vanwege de klachten. Ook Nederland heeft dat gedaan. Voorlopig wordt het vaccin tot 28 maart in Nederland niet toegediend. Het is nog onduidelijk wat het oordeel van het EMA voor deze beslissing gaat betekenen. De meldingen van mogelijk ernstige bijwerkingen doken op nadat mensen waren gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar, stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

AstraZeneca in cijfers in Nederland In Nederland zijn momenteel zeker 350.000 prikken met het AstraZeneca-vaccin gezet. Er zijn 795.000 doses geleverd. Tot en met juni worden 3,2 miljoen doses hier naar verwachting geleverd. Deze week konden 110.000 prikken niet gezet worden vanwege de pauze. Als de pauze tot 28 maart duurt, worden dat 200.000. Die prikken zouden bij 60 tot en met 64-jarigen, mensen met morbide obesitas, mensen met het syndroom van Down, ggz-medewerkers en patiënten en wijkverpleging gezet worden. De afspraken worden niet geannuleerd, alleen verzet.