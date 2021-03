Wat als alleen jonge mensen hadden gestemd?

Zo zou de Tweede Kamer eruitzien als alleen de jongste kiesgerechtigden (18-24 jaar) mochten stemmen. Niet de VVD, maar D66 zou de grootste partij zijn. Het verlies van GroenLinks in de échte uitslag valt weg en FvD groeit.

Om een idee te krijgen van hun voorkeuren, maakten we op basis van Ipsos-onderzoek in opdracht van de NOS (zie kader onderaan) deze visualisatie.

De invloed van jongeren op de verkiezingsuitslag is deze verkiezingen groter dan vorige keren: er gingen namelijk opvallend veel jongeren naar de stembus .

Zoals gezegd: veel jonge mensen brachten hun stem uit. Het opkomstpercentage lag in de groep 18-24 jaar een hoger dan tijdens de verkiezingen van 2017. Toen bleef een derde van die groep thuis, nu slechts een vijfde. Dat is vergelijkbaar met het totale opkomstpercentage.

In de leeftijdscategorie 25-34 jaar ligt het opkomstpercentage ook hoger dan andere jaren. Net als bij de groep jongste kiezers kwam in deze categorie een flinke groep stemmen.

Bij kiezers ouder dan 34 is de VVD populairder dan D66 (in tegenstelling tot bij jonge kiezers). De van oudsher 'grote' partijen doen het goed bij de oudere kiezer: bij de 70+'ers is het CDA de tweede partij, PvdA de vierde.

Forum voor Democratie is onder 70+'ers een stuk kleiner dan bij alle andere leeftijden. Dat geldt ook voor Volt en Denk.