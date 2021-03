Knieblessure houdt AZ-verdediger Hatzidiakos 'aantal maanden' aan de kant

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos is "een aantal maanden" uit de roulatie. De 24-jarige Grieks international kampt met een knieblessure die hij volgens zijn club al enkele weken geleden opliep.

Hoewel AZ de periode dat Hatzidiakos buitenspel staat niet specificeert, lijkt de kans klein dat de centrumverdediger dit seizoen nog in actie komt. AZ komt over een kleine twee maanden, op 16 mei, voor het laatst in actie.

Hatzidiakos raakte 2,5 week geleden al geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De Griek kreeg een forse tackle te verduren van Steven Berghuis, waarvan Feyenoord-trainer Dick Advocaat erkende dat er "misschien een stukje frustratie" bij zat.