Turncoach Wiersma vertrekt vlak voor EK en Olympische Spelen bij nationale ploeg

Gerben Wiersma - ANP

Gerben Wiersma trekt zich met onmiddellijke ingang terug als bondscoach van de vrouwenselectie van de turnbond (KNGU). Aan het besluit van Wiersma liggen persoonlijke en professionele omstandigheden ten grondslag, zo liet hij donderdag tijdens een persmoment weten. Het tijdstip waarop de 43-jarige Wiersma stopt is opmerkelijk. Van 21 tot en met 24 april vinden in het Zwitserse Basel de Europese kampioenschappen voor zowel mannen als vrouwen plaats. Ook zitten de selecties midden in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio, die op 23 juli beginnen. Onder Wiersma's leiding haalde het Nederlands meerkampteam in 2016 de Spelen van Rio de Janeiro. Zijn taken worden nu tijdelijk waargenomen door Bram van Bokhoven, die al bondscoach van de mannen is. Tijdelijk verbannen uit de hal Ofschoon Wiersma veelal buiten de schijnwerpers opereerde, viel zijn naam in juli 2020 plotseling veelvuldig in de media. Samen met Vincent Wevers werd hij door de turnbond tijdelijk verbannen uit TeamNL. Dit nadat zijn naam was genoemd door oud-turnsters in publicaties over misstanden in hun sport. Het ging daarbij om grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. De aantijgingen waren van dusdanige aard, dat de KNGU - in de rug gesteund door sportkoepel NOC*NSF - zelfs de stekker uit het topsportprogramma trok.

Bij het Centrum Veilige Sport kwamen intussen 234 meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag in het turnen, waarvan de eerste dateerden uit 1986. 68 van die zaken, over een onbekend aantal coaches, belandden uiteindelijk bij het instituut voor de rechtspraak ISR. Binnenkort verschijnt een lijvig rapport met bevindingen daarover van de hand van Marjan Olfers. Lang duurde Wiersma's verbanning overigens niet. In september 2020 benoemde de KNGU hem tot 'bondscoach in de luwte'. Op neutraal terrein, in dit geval de turnvloer van de SportQube in Nijmegen, mocht hij weer trainingen geven. Als strikte voorwaarde werd gesteld dat Wiersma geen contact had met de media. Aan die afspraak hield de turntrainer zich keurig. Tot het moment dat hij zijn afscheid van de nationale ploeg kenbaar maakte. Met Van Gerner naar de Spelen De in Surhuisterveen geboren Wiersma (43) genoot zijn opleiding aan het CIOS in Heerenveen en startte zijn carrière als turntrainer in 2005, toen hij hoofdcoach werd van Turncentrum Sportstad Heerenveen. De Fries was op dat moment al drie jaar de persoonlijke trainer van toptalent Céline van Gerner.

2012: Wiersma met Céline van Gerner op de Spelen van Londen - ANP