Fortuna Sittard beloont goede prestaties Ultee en verlengt contract tot 2023

Fortuna Sittard heeft het contract van trainer Sjors Ultee opengebroken en verlengd tot medio 2023. De 33-jarige oefenmeester nam eind vorig jaar de plaats in van de ontslagen Kevin Hofland.

Sinds Ultee het roer overnam in Limburg is de ploeg bezig aan een uitstekende serie. De ploeg vergaarde 31 punten uit zestien duels en klom op uit de degradatiezone. Met de huidige tiende plek is Fortuna zelfs nog kansrijk voor de play-offs.

"Ik ben vanzelfsprekend enorm blij met deze verlenging én met het vertrouwen dat hier wederom uit spreekt", reageerde Ultee. "We hebben in een korte tijd een prachtige prestatie neergezet met de organisatie die er nu staat. Daar kunnen we met z'n allen trots op zijn en op voortborduren."

Conflict met keeperstrainer

Eerder deze maand was er nog een conflict tussen Ultee en keeperstrainer Sieb Dijkstra, die uit de technische staf werd gezet. Er was onenigheid over de werkwijze en de betrouwbaarheid van Dijkstra. De komst van doelman Piet Velthuizen naar Sittard speelde daarbij een belangrijke rol.

"In topsport horen conflicten, maar het is een hele trieste week die alleen maar verliezers kent", zei Ultee daarover.

Ultee begon zijn carrière als jeugdtrainer bij FC Utrecht waarna hij als assistent doordrong tot de hoofdmacht. Via FC Twente en Helmond Sport streek hij uiteindelijk in 2019 neer in Sittard.