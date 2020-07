Hockeyster Jonker terug na zwangerschap: 'Sluit rentree bij Oranje niet uit'

Jonker na zwangerschap terug in hoofdklasse: 'Hoop niveau weer te halen' - NOS

Kelly Jonker zette kort na de gewonnen EK-finale van vorig jaar abrupt een punt achter haar interlandcarrière. Ze was zwanger en zou de Olympische Spelen van Tokio, die ze als haar laatste interlandtoernooi zag, sowieso niet gaan halen. Inmiddels is ze moeder van dochter Nova en kunnen we haar komend seizoen weer op het hockeyveld bewonderen.

Jonker maakt haar rentree in de hoofdklasse bij Pinoké. "De mogelijkheid om weer voor een club te gaan spelen na mijn zwangerschap heb ik altijd opengehouden", vertelt de 30-jarige Jonker. "Dat ik moest stoppen met hockey kwam voor mij best abrupt. Normaal gesproken weet je dat je aan je laatste jaar bezig bent en werk je ergens naartoe, nu wist ik pas een week voor de EK dat ik zwanger was."

Voor haar teamgenoten bij Oranje kwam de aankondiging van Jonkers zwangerschap als een complete verrassing. "Het viel bij iedereen rauw op z'n dak. We waren natuurlijk vol in voorbereiding op Tokio, maar voor mij persoonlijk waren ze wel blij. Ik heb nog veel contact gehad met de meiden."