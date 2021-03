Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) aangesteld als verkenners: 'Voor de zomer nieuw kabinet'

Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) gaan als verkenners de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzoeken. Vanmiddag zijn ze ontvangen door Kamervoorzitter Khadija Arib. Na afloop zei Jorritsma dat er "in de maatschappij behoefte is aan een niet al te lange formatie. Voor de zomer klaar, dat moet toch wel de ambitie zijn."

VVD en D66 kwamen als grootste partijen uit de bus en haalden allebei zetelwinst. Daarom zullen zij het voortouw nemen bij de kabinetsformatie. Tot nu toe was het gebruikelijk dat alleen de grootste partij een verkenner levert, maar vanwege de forse winst van D66 is gekozen voor twee verkenners.

Jorritsma is oud-vicepremier en voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken. Ze zit nu in de Eerste Kamer voor de VVD en is daar fractievoorzitter. Ollongren is op dit moment vicepremier in het demissionaire kabinet en minister van Binnenlandse Zaken. Daarvoor was ze wethouder in Amsterdam en onder premier Rutte de hoogste ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken.

'Hartstikke complex'

Ollongren zei dat ze vanaf maandag gesprekken gaan voeren met de beoogde fractievoorzitters van de gekozen partijen. Vanwege corona zal er in eerste instantie steeds met één persoon tegelijk worden gesproken. Als het nodig is om meer mensen tegelijk te ontvangen, zal de ruimte daarop aangepast worden zodat er voldoende afstand kan worden gehouden.

Jorritsma noemde de verkiezingsuitslag "hartstikke complex" omdat er nu waarschijnlijk 17 fracties in de Tweede Kamer komen. De twee verkenners is gevraagd uiterlijk 30 maart verslag uit te brengen van hun bevindingen. Waarschijnlijk zullen zij dan adviseren wie er als informateurs moeten worden aangesteld en welke combinatie van partijen er als eerste onderzocht moet worden.

'Progressieve ambities realiseren'

VVD-leider Rutte zei eerder vandaag dat hij in ieder geval graag met het CDA wil regeren en dat het logisch is dat ook winnaar D66 betrokken wordt bij de onderhandelingen.

Sigrid Kaag van D66 wilde zich niet uitlaten over een mogelijke coalitie. Ze wil eerst vooral praten over de inhoud. "Uiteindelijk willen wij onze progressieve ambities verwezenlijken in een nieuw kabinet."

Op 31 maart staat er, op de eerste vergaderdag van de nieuwe Tweede Kamer, een debat over de verkiezingsuitslag gepland.