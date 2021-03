Franse voetbalclubs mogen spelers thuis houden tijdens de interlandperiode

PSG-spelers Mbappé en Neymar - Pro Shots

In de komende interlandperiode staan clubs uit de hoogste Franse voetbalcompetities, de Ligue 1 en de Ligue 2, geen spelers af voor interlandverplichtingen buiten de Europese Unie (EU). De Franse voetbalbond LFP heeft dat besloten uit vrees dat de strenge coronamaatregelen, die op dit moment in veel landen gelden, voor problemen gaan zorgen bij de clubs. Voor reizen van Frankrijk naar landen buiten de EU, of andersom, geldt in veel gevallen een quarantaineverplichting. Door deze verplichting zou het voor voetballers onmogelijk worden om weer op tijd terug te zijn bij de club waar ze onder contract staan. Daarbij zouden spelers soms ook eerder moeten vertrekken om op tijd bij het nationale team te zijn.

Chaotisch Over de hele wereld zijn er eind maart kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar gepland. Wereldvoetbalbond FIFA zei vorige maand dat clubs niet verplicht zijn om spelers af te staan in die komende interlandperiode wanneer er reisbeperkingen zijn tussen landen of wanneer voetballers door de lokale autoriteiten niet uitgesloten worden van quarantaineverplichtingen. In sommige gevallen gelden wel uitzonderingen voor topsporters waardoor zij geen last hebben van de op dat moment geldende maatregelen. Dit verschilt echter per land en regio, waardoor de FIFA vreest dat de komende interlandperiode bijzonder chaotisch kan worden. Zo wil Bayern München liever niet dat Robert Lewandowksi en David Alaba de komende weken naar Groot-Brittannië reizen voor interlands met hun nationale ploegen. Al lange tijd zijn er zorgen over de gemuteerde Britse variant van het coronavirus. Daarom kondigde Duitsland een inreisverbod aan voor reizigers uit Groot-Brittannië. Voor sporters werden geen uitzonderingen gemaakt.

Recent werden daarom Champions League-wedstrijden met Engelse en Duitse clubs afgewerkt in Hongarije. Zowel Liverpool-RB Leipzig als Manchester City-Borussia Mönchengladbach werd gespeeld in de Puskás Aréna in Boedapest. In Hongarije werden de spelers en hun aanhang wél uitgezonderd van de maatregelen, zoals bijvoorbeeld de quarantaineverplichting. Kwalificatieduels Zuid-Amerika uitgesteld In het kader van de WK-kwalificatie moet Alaba met Oostenrijk naar Schotland (25 maart) en neemt Lewandowski het met Polen op tegen Engeland (31 maart). Het is nog onzeker of beide spelers daarbij zullen zijn. De wedstrijden gaan vooralsnog gewoon door in Groot-Brittannië.