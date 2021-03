42 honden gevonden in een schuur in Vriezenveen, vermoedelijk illegale handel

In een schuur in Vriezenveen in Overijssel zijn 21 volwassen Engelse buldoggen en 21 pups gevonden. Een 51-jarige man en een 34-jarige vrouw worden verdacht van het illegaal handelen in honden.

De politie ontdekte de schuur afgelopen maandag na een tip. Die kwam van iemand die een hond wilde kopen bij het tweetal. Omdat hij het niet vertrouwde zag hij af van de aankoop en meldde hij zich bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De politie gaat onderzoeken hoe lang de man en vrouw al in honden handelden en hoeveel geld ze ermee hebben verdiend. De honden zijn grotendeels afkomstig uit Nederland.

Goede conditie

De honden zijn onderzocht door een dierenarts van de NVWA. Omdat ze in goede gezondheid zijn, is het volgens de arts niet nodig om de dieren in bewaring te nemen. Wel zal de toezichthouder het welzijn van de dieren binnenkort weer controleren en kijken of de handelaren dan wel aan alle eisen voldoen voor het bedrijfsmatig houden en handelen van dieren.

Volgens de NVWA, de politie en dierenorganisaties zorgt de coronacrisis voor een toename van de illegale handel in honden. Het advies aan mensen die een hondje willen, is om een speciale checklist bij de hand te houden. Indien je de handelaar niet vertrouwt of andere misstanden ziet, kun je melding maken bij de NVWA.

Wapens

In de schuur werden, behalve de honden, ook een jachtgeweer en een stroomstootwapen aangetroffen. Deze wapens bleken van de 66-jarige verhuurder van de schuur te zijn. Tegen hem wordt ook proces-verbaal opgemaakt. De wapens zijn in beslag genomen, meldt RTV Oost.