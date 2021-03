Baudet verwacht dat hij 'met open armen wordt ontvangen' bij formatie

Thierry Baudet van Forum voor Democratie verwacht dat hij "met open armen wordt ontvangen" bij de formatie van een nieuw kabinet. "Wij zijn met zes zetels winst de grote winnaar. Het is gebruikelijk dat de grootste winnaar het initiatief neemt bij de onderhandelingen. Dat wordt spannend", zei hij bij aankomst in de Tweede Kamer.

De Forum-leider blijft erbij dat corona een stevige griep is. Ook de rest van de Tweede Kamer zal dat volgens hem op termijn toegeven. "Maar de mensen zijn hier wat trager van begrip dan de meeste FvD'ers."

Baudet wil het liefst geen coalitie van "kartelpartijen", maar een kennis- of zakenkabinet met vakministers. Zo'n regering zou met wisselende meerderheden in het parlement moeten werken. Als dat niet haalbaar is, denkt hij aan een coalitie over rechts, met VVD, PVV, CDA, JA21 en SGP. Die heeft ook een meerderheid in de Eerste Kamer.

Zakenkabinet of over rechts

Zijn partij heeft volgens Baudet "een fantastisch resultaat" geboekt gisteren, al had hij gehoopt op meer. Tijdens de campagne filosofeerde hij over twintig zetels. "Maar er zijn helaas nog steeds mensen die bang zijn voor corona en de mondkapjes willen."

Kaag over de formatie:

Ze wilde niet ingaan op haar voorkeuren voor een nieuwe regeringscoalitie: "We willen graag op de inhoud onderhandelen. Eerst het 'wat' en dan 'met wie'." Vrijwel zeker zullen VVD en D66 het voortouw nemen in de formatie.

De andere grote winnaar, D66, vierde de winst van vermoedelijk vijf zetels met champagne en taart. "Ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen", zei lijsttrekker Sigrid Kaag toen ze met applaus en getrommel op tafels werd verwelkomd in de fractie.

Sigrid Kaag: 'Links of rechts? Er zijn heel veel opties' - NOS

VVD-voorman Mark Rutte sprak zijn nieuwe fractiegenoten via Zoom. Hij verwacht "een bulk werk" voor de fractie. "We moeten plannen hebben klaarliggen om met een mogelijke coalitie het land zo snel mogelijk uit het slop te halen." De VVD kwam voor de vierde keer op rij als grootste uit de bus en komt met twee zetels winst op 35 in de laatste prognose.

Ook bij de Partij voor de Dieren en nieuwkomer Volt was de sfeer goed. Lijsttrekker Esther Ouwehand van de PvdD toostte op "een prachtige toekomst" na de winst van twee zetels ten opzichte van het huidige zeteltal. Ze is bereid mee te regeren, zolang de andere partijen net als zij de klimaatcrisis willen stoppen.

Het pro-Europese Volt, dat vermoedelijk met drie zetels in de Kamer komt, wil voorlopig vooral kennismaken en praktische zaken regelen. Meeonderhandelen over een kabinet zit er waarschijnlijk niet in. "Ons past bescheidenheid", zei lijsttrekker Laurens Dassen.

De BoerBurgerBeweging (BBB), de plattelandspartij die vermoedelijk met één zetel binnenkomt, kwam met een trekker naar het Plein voor de Tweede Kamer. Lijsttrekker Caroline van der Plas was superblij: "Met één zetel bereik je 100 procent meer dan met nul."

Klaver en Hoekstra blijven ondanks verlies

Bij de verliezers was de sfeer begrijpelijkerwijs bedrukter. SP-leider Lilian Marijnissen raakt vijf zetels kwijt en constateert dat de kiezer gisteren 'rechts' groot heeft gemaakt. Daarom ligt deelname van de SP aan de regering "totaal niet voor de hand" volgens Marijnissen.

PvdA-leider Lilianne Ploumen wil alleen nadenken over meeregeren als er ook een andere linkse partij meedoet. De PvdA blijft waarschijnlijk gelijk op negen zetels en dat is een tegenvaller. Toch werd Ploumen met applaus en een bos rode rozen ontvangen door haar fractiegenoten.

Gehalveerd

De grootste verliezer is GroenLinks, dat zijn zetelaantal zag halveren naar zeven. "Heel verontrustend", vind partijleider Jesse Klaver het verlies van links. Toch heeft hij er niet aan gedacht zijn functie ter beschikking te stellen. "Het is uiteindelijk aan de fractie, maar als u het mij vraagt ga ik door."

"Teleurstellingen horen bij het leven", vond CDA-voorman Wopke Hoekstra, die een verlies van vier zetels moet incasseren ten opzichte van 2017. "Vervolgens moet je jezelf herpakken en vooruitkijken." Partijvoorzitter Rutger Ploum vindt dat Hoekstra gewoon aan kan blijven en dat hij een goede leider is.

De nummer 2 van de partij, Kamerlid Pieter Omtzigt, zullen we voorlopig niet zien. Hij moet herstellen van een "heftig jaar" na alle perikelen over de toeslagenaffaire. Dat herstel duurt langer dan gedacht en hij heeft de afgelopen tijd toch net te veel campagne gevoerd, liet hij vandaag weten.