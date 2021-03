Tanzania krijgt een nieuwe president, maar ook een nieuw coronabeleid?

"Hassan kon zich tot de dood van Magufuli niet uitspreken over het coronabeleid, maar men denkt hier dat vooral Magufuli zélf heel sceptisch was over corona. Met Hassan aan de macht kan dat voor een omwenteling zorgen."

Gisteren werd bekend dat de Tanzaniaanse president Magufuli was overleden, nadat hij al twee weken niet in het openbaar was verschenen. De vraag is wat voor coronabeleid zijn opvolger gaat kiezen. Magufuli heeft de impact van corona in zijn land altijd gebagatelliseerd.

Dat Magufuli coronascepticus was, bleek uit zijn beleid. Sinds mei vorig jaar registreert Tanzania geen besmettingen en doden meer en vaccins werden niet meer besteld. Ook praten over corona was "een soort staatsgeheim" zegt van Gelder. "Alleen hijzelf en zijn minister van Gezondheidszorg mochten er iets over zeggen."

Hierdoor wordt ook de genoemde doodsoorzaak van Magufuli betwijfeld in Tanzania. Zo zei de Tanzaniaanse oppositieleider Tundu Lissu een aantal dagen geleden op Twitter dat hij van hooggeplaatste bronnen had gehoord dat Magufuli was opgenomen met corona. "Nu de doodsoorzaak anders is uitgelegd, zegt de oppositie dat de regering gewoon door blijft gaan met liegen", zegt Van Gelder.

Ook over de datum en plaats van overlijden is onduidelijkheid. "Er is gezegd dat Magufuli in een ziekenhuis in Dar es Salaam is overleden, maar er gingen geruchten over een Afrikaanse president die was opgenomen in Kenia. Dat is nooit door de regering bevestigd."

Magufuli's opvolger Hassan krijgt sowieso te maken met een toenemende roep om coronamaatregelen, weet Van Gelder. "De katholieke kerk in Tanzania zegt dat er al 60 nonnen en 25 priesters zijn overleden aan corona. Ook universiteiten gingen in tegen het beleid van de Tanzaniaanse regering, en riepen op om mondkapjes te dragen."