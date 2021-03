Welke rol speelde corona in het stemgedrag?

Hoewel kiezers corona een belangrijk campagne-onderwerp noemen, speelt het onderwerp maar een beperkte rol in de stemkeuze. Behalve bij kiezers van Forum voor Democratie: daar speelde onder meer verzet tegen de coronamaatregelen een grote rol. Dat blijkt uit een representatief online onderzoek door onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS.

Bij driekwart van de FVD-stemmers speelde het standpunt van die partij over de coronamaatregelen een grote rol. Bij geen enkele andere partij is dat aantal zo hoog. Het is ook hoger dan het gemiddelde van alle kiezers: bij een derde van hen speelden de coronamaatregelen een rol.

Bij de VVD-stemmers speelde dat standpunt ook mee, maar die partij verdedigde juist het beleid van de eigen lijsttrekker Mark Rutte.