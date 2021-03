Henk Krol wil in politiek blijven en bed & breakfast beginnen

Henk Krol zegt dat hij actief blijft in de politiek, ook na de Lijst Henk Krol nul zetels haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren.

"Het begin is er", schrijft hij op Twitter over zijn nieuwe beweging. "We gaan met een diepgevoelde motivatie onze politieke beweging Vooruitstrevend Conservatief verder opbouwen. Graag tot ziens."