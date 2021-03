De Vrij niet naar Oranje na positieve coronatest, Inter in quarantaine

Stefan de Vrij is niet beschikbaar voor de komende interlandperiode van het Nederlands elftal. De verdediger van Internazionale is positief getest op het coronavirus en zit in thuisquarantaine.

De Vrij testte gisteren, net als ploeggenoot Matias Vecino, positief. Eerder bleken ook aanvoerder Samir Handanovic en Danilo D'Ambrosio besmet. Inter maakte daarop bekend dat spelers een eventuele uitnodiging voor hun nationale ploeg moeten afwijzen.

De Italiaanse koploper heeft bovendien alle teamactiviteiten voor de komende vier dagen opgeschort. De competitiewedstrijd tegen Sassuolo van komende zaterdag is uitgesteld. Maandag worden alle spelers opnieuw getest.

WK-kwalificatie

Oranje begint komende week aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer neemt het op tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).

De spelers van het Nederlands elftal verzamelen na het weekend in Zeist. De Vrij is een belangrijke kracht voor De Boer, die geen beroep kan doen op de geblesseerde centrale verdediger Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt is wel weer beschikbaar.