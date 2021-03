Twee familieleden in beeld van achtergelaten man in rolstoel

De politie heeft twee verdachten in beeld die een man zouden hebben achtergelaten bij een brandweerkazerne in Rijswijk. De twee zijn waarschijnlijk familieleden van de man, zegt de politie. Het gaat om een 50-jarige vrouw en een man van 20 uit Duitsland.

Omdat ze daar wonen, neemt de Duitse politie de zaak over. "De Duitse justitie beslist uiteindelijk of er vervolging plaats gaat vinden", schrijft de politie in Rijswijk.

Niet communiceren

De 25-jarige man werd vorige maand in de nacht buiten achtergelaten in de vrieskou. Een voorbijganger vond hem bij een brandweerkazerne en schakelde de hulpdiensten in. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege zijn handicap kon het slachtoffer niet communiceren. Hij had ook geen identiteitsbewijs bij zich. Wel werd bij de man een briefje gevonden waarin stond dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen en dat zijn familie dakloos is.

Tips

De politie heeft via getuigenoproepen geprobeerd om in contact te komen met familieleden van de man. Uiteindelijk kreeg de politie tips van mensen die eerder de achtergelaten man zagen, samen met zijn familie. Die tips leverden volgens de politie belangrijke informatie op die leidden naar de twee verdachten.

"Het slachtoffer zit op dit moment nog in een Nederlandse instelling waar er goed voor hem gezorgd wordt", zegt de politie. "Op termijn zal hij hoogstwaarschijnlijk definitief in een zorginstelling in Duitsland geplaatst worden."