De uitzending van 18 maart

Het is de dag na de verkiezingen. We kijken daar natuurlijk uitgebreid op terug in de uitzending, maar we blikken ook vooruit.

Wat kunnen we leren van de uitslag? En wat zijn de gevolgen ervan, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer? Welke opties zijn er voor de formatie en wat zijn daarbij eventuele pijnpunten? Onze politiek duider Arjan Noorlander geeft inzicht.

Volg vandaag overdag het liveblog van onze collega's van de NOS voor het laatste nieuws. In dit artikel kun je zien hoe er in jouw gemeente is gestemd.