Rapport onthult 'pestcultuur' bij Australische hockeysters, bondscoach weg

Vier maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio is het flink onrustig rond het nationale vrouwenhockeyteam van Australië. Uit een onafhankelijk onderzoek, waarvan de resultaten donderdag werden gepubliceerd, blijkt dat er bij de ploeg een "disfunctionele cultuur" heerst.

"De uitkomsten van het onderzoek zijn verontrustend. De huidige situatie is niet bevorderlijk voor het welzijn van de speelsters of het sportieve succes van het team", zegt de Australische hockeybond (HA) in een reactie.

De bond besloot eind vorig jaar een onafhankelijke partij in te schakelen vanwege verhalen van voormalige en huidige speelsters over een verziekte gedragscultuur in het trainingsprogramma richting de Spelen van komende zomer. Er zou sprake zijn van pestgedrag, bodyshaming en homofobie.

In het rapport worden diverse aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de situatie bij de Australische hockeyploeg. De onderzoekers pleiten, naast een verandering in leiderschap, onder meer voor extra aandacht voor het geestelijk welzijn van de speelsters, de vorming van een spelersraad en de aanstelling van een teampsycholoog.

Bondscoach trekt conclusies

Een dag voordat de bevindingen openbaar werden, stapte Paul Gaudoin, de bondscoach van de Australische hockeysters, al op. "In het licht van de publicatie van de bevindingen en aanbevelingen van de beoordeling die is uitgevoerd, heeft Paul besloten zijn functie neer te leggen", liet de hockeybond daarover weten.