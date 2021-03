Luiten kan uren praten over golfidool Woods: 'De rest interesseert me niet'

Olympische podcast - NOS

Als Joost Luiten het in de NOS Olympische Podcast met Jeroen Stekelenburg over Tiger Woods heeft, fonkelen zijn ogen. Hij gaat met nog meer passie over zijn sport praten en je voelt dat het Amerikaanse golficoon belangrijk voor hem is. Luiten wordt weer even het jongetje van tien, vijftien jaar in de jaren negentig, dat vol bewondering op televisie keek naar de Amerikaan die op dat moment doorbrak. Inmiddels zijn Woods en Luiten al jarenlang collega's. Maar Luiten blijft een bewonderaar. "Nu speel ik met hem op toernooien. Maar als ik niet speel, kijk ik alleen golf op tv als Tiger meedoet. De rest interesseert me geen reet. Voor mij is Tiger mijn idool. Ik sta met hem op de driving range. Maar als hij achter me staat, wil ik toch even kijken." Auto-ongeluk Twee dagen voor de opname van de podcast met Luiten had Woods een ernstig auto-ongeluk. "Een verbrijzelde rechterenkel en een pin in zijn rechteronderbeen. Dat klinkt niet heel goed. Laten we hopen dat hij nog terugkomt. We moeten afwachten hoe zijn revalidatie zal zijn. Het zou wel heel zuur zijn voor hem als het zo eindigt."

Jeroen Stekelenburg in gesprek met Joost Luiten

Robert-Jan Derksen liep als enige Nederlander ooit een ronde met Woods. Luiten: "Daar moet je een beetje geluk mee hebben. Het schijnt wel heel bijzonder te zijn. Dan merk je hoe groot hij is en wat voor gekkenhuis het om hem heen is. Terwijl wij echt wel wat gewend zijn." Fanboy Luiten Luiten vindt het absoluut jammer dat hij zelf nooit met Woods gespeeld heeft. Lachend geeft hij toe dat hij inderdaad bijna als een fan klinkt. "Tiger is de enige met wie ik dat heb. Ik speel ook met Rory McIlroy, die al jaren een veel betere golfer is, maar Tiger blijft wat bijzonders hebben." "Als Tiger de playerslounge inkomt, wordt het toch even wat stiller. Dat is ook het respect dat hij van de jongens op de tour heeft. Het is gewoon een heel bijzondere verschijning en hij heeft een bijzonder aura om zich heen hangen. Ik vind het mooi dat ik met mijn jeugdidool in de toernooien sta. Maar als ik met hem een wedstrijd speel, dan moet-ie er wel aan." Het had overigens weinig gescheeld of Luiten was helemaal geen golfer geworden. Hij deed in zijn jeugd ook aan schansspringen en wilde eigenlijk ook wel archeoloog worden, op zoek naar de schatkamers van Toetanchamon.