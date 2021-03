Waar komen de nieuwe kiezers voor D66, FvD en andere partijen vandaan?

De winst van D66 is vooral te danken aan de stemmen van linkse kiezers en niet-stemmers, blijkt uit een representatieve steekproef door onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS. De partij is volgens de prognoses de tweede partij van Nederland geworden met 24 zetels, dat zijn er 5 meer dan bij de vorige verkiezingen.

Een kwart van de D66-stemmers koos bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 nog voor GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren. Zestien procent van de D66-stemmers ging bij de vorige verkiezing niet naar de stembus. Acht procent van de D66-stemmers is afkomstig van de VVD.