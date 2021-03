Griekspoor grijpt in Acapulco ondanks sterk optreden naast kwartfinales

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het ATP-tennistoernooi in het Mexicaanse Acapulco. Griekspoor moest donderdagnacht (Nederlandse tijd) in een spannende driesetter zijn meerdere erkennen in de Noor Casper Ruud: 6-4, 3-6, 6-7 (3).

Griekspoor, die in Mexico zijn tweede ATP-toernooi van het jaar speelde, ging in de partij in de tweede ronde voortvarend van start. De 24-jarige Nederlander schreef de eerste set op zijn naam door een break in de zevende game.

Het tweede bedrijf ging echter naar de als achtste geplaatste Ruud, die de overwinning vervolgens na een tiebreak in de derde set over de streep trok.

Ook goed nieuws

Griekspoor, de nummer 154 van de wereld, won in Mexico eerder tot twee keer toe van de Amerikaan Denis Kudla. Na een zege in de laatste kwalificatieronde was Griekspoor een dag later, nadat Kudla als 'lucky loser' alsnog aan het hoofdtoernooi was toegevoegd, de sterkste in hun ontmoeting in de eerste ronde.

Dat zorgde ervoor dat Griekspoor progressie boekt op de wereldranglijst. Hij is vanaf volgende week, wanneer de nieuwe versie van de ATP-ranking wordt gepubliceerd, weer de hoogst genoteerde Nederlander. Griekspoor passeert Botic van de Zandschulp, die het in Acapulco niet tot het hoofdtoernooi schopte.

Het hardcourttoernooi in de Mexicaanse badplaats maakt deel uit van de zogeheten 500-series. Daarmee heeft het evenement in de te verdienen punten dezelfde status als het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.