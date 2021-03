Vandaag oordeel over AstraZeneca • Reizigers uit Bonaire moeten in thuisquarantaine

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt vandaag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De experts onderzoeken meldingen over tromboseachtige klachten en een tekort aan bloedplaatjes.

Eergisteren zei het EMA dat de voordelen van het vaccin, namelijk het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijdens, opwegen tegen tegen de nadelen ervan. "Als je miljoenen mensen vaccineert, is het logisch dat incidentele gevallen zich aandienen en dat die eruit springen", zei EMA-directeur Emer Cooke. "Het is aan ons om te onderzoeken of dit inderdaad met het vaccin te maken heeft, of dat er andere oorzaken zijn."

Verschillende landen hebben vanwege de berichten over bijwerkingen het inenten met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk stilgelegd. Ook in Nederland is dat het geval.