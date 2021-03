Ouderenbond wil extra AstraZeneca-voorlichting • 100 miljoen prikken VS sinds aantreden Biden

In België wordt morgen overlegd over strengere coronamaatregelen, melden Belgische media. De regeringen in België waren van plan om pas volgende week vrijdag te vergaderen over de virusbestrijding, maar omdat het aantal besmettingen oploopt is het overleg een week vervroegd.

"Ik ga niet vooruitlopen op welke maatregelen het moeten zijn. Dit kan zo niet verder", zegt minister Vandenbroucke van Volksgezondheid. Volgens de omroep VRT ligt morgen 'Plan B' op tafel, het scenario dat is opgesteld voor het geval de coronacijfers in België in korte tijd flink toenemen.

In het plan suggereren experts zes maatregelen, waaronder het vervroegen van de avondklok. Ook wordt geadviseerd om te kijken naar de sluiting van niet-essentiële winkels op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.

België presenteerde onlangs een tijdschema met versoepelingen, maar het is maar de vraag of die doorgaan. "Als we erin willen slagen om na de paasvakantie de scholen helemaal te heropenen en de horeca te heropenen op 1 mei, dan moeten we nu echt maatregelen nemen om het virus achteruit te duwen", zegt minister Vandenbroucke.