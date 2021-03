Meerdere landen hervatten vaccinaties met AstraZeneca • Johnson: ik word morgen ingeënt

De Europese Commissie gaat een brief sturen naar farmaceut AstraZeneca, in een poging het conflict met het bedrijf bij te leggen. Brussel en AstraZeneca liggen in de clinch met elkaar over de levering van coronavaccins.

Gisteren zei commissievoorzitter Von der Leyen dat AstraZeneca in het tweede kwartaal nog minder vaccins levert dan was toegezegd: niet 90 miljoen maar slechts 70 miljoen. In eerste instantie was afgesproken dat het bedrijf 180 miljoen vaccins zou leveren, maar dat aantal werd vorige maand al bijgesteld.

Een woordvoerder van de commissie zegt dat Brussel in gesprek wil met de Brits-Zweedse farmaceut. "We zijn van plan een brief te sturen om zo het gesprek aan te gaan met AstraZeneca", zegt een woordvoerder. Hij noemt het "een stap in het proces om het geschil met AstraZeneca op te lossen". Volgens hem moet de brief nog wel worden besproken met de EU-regeringen, voor die ook echt op de post gaat.