In tweede lockdown raken veel minder mensen hun baan kwijt

In de eerste lockdown verloren veel mensen hun baan, maar dat gebeurt in de tweede lockdown veel minder. Sterker nog, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de werkloosheid sinds het begin van de lockdown verder is gedaald.

In februari waren er 340.000 mensen werkloos, dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. In november, voor de start van de lockdown, waren er 378.000 mensen werkloos. Het aantal werkenden nam in die periode nog iets harder toe.

Bij de vorige lockdown liep de werkloosheid in recordtempo op. In 3 maanden tijd kwamen er 131.000 werklozen bij. Veel bedrijven namen toen snel afscheid van vooral oproepkrachten en lieten contracten aflopen. Nu zijn veel van de mensen die toen hun baan verloren inmiddels weer aan de slag in sectoren waar nog altijd grote vraag naar personeel is, zoals in de transport, de zorg en het onderwijs.

Overheidssteun

Bedrijven die vanwege de lockdown (grotendeels) gesloten zijn, houden het hoofd boven water door steunmaatregelen van de overheid. Naar schatting krijgen zo'n miljoen werkenden hun salaris deels door de overheid betaald uit de NOW-regeling. In februari gingen er 114 bedrijven failliet, het laagste aantal in 30 jaar.

Vergeleken met vorig jaar zijn er nog altijd meer werklozen, zo'n 66.000 meer. Ook nam het aantal mensen dat meer zou willen werken toe. Niet iedereen van die groep is volgens de officiële definitie werkloos. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 1,1 miljoen mensen die vallen in de categorie 'onbenut arbeidspotentieel', 157.000 meer dan een jaar eerder.

Verwachtingen bijstellen

Voor economen van Rabobank en ING is de lagere werkloosheid dan verwacht een van de redenen om hun economische verwachtingen voor 2021 naar boven bij te stellen. ING verwachtte eerder dat de werkloosheid in Nederland dit jaar zou oplopen naar ruim 6 procent van de beroepsbevolking. Nu is dat cijfers bijgesteld naar iets meer dan 4 procent.

Rabobank denkt dat de omvang van de Nederlandse economie aan het eind van het jaar op het niveau van voor de economische crisis kan zitten, afhankelijk van hoe snel er wordt gevaccineerd.