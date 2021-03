Brobbey, de meest besproken invaller: 'Zijn rendement is erg verbeterd'

Brian Brobbey - Pro Shots

Met slechts 110 eredivisieminuten en 104 minuten 'Europese' speeltijd is Ajax-spits Brian Brobbey ongetwijfeld een van de meest besproken invallers van dit moment. Nog geen half jaar geleden maakte de nu 19-jarige breedgeschouderde Brobbey zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Tien minuten later had hij zijn eerste goal al gemaakt. Was dit dan de volgende, zelfopgeleide spits waar ze in Amsterdam nog jaren plezier aan zouden gaan beleven? Nee. In februari werd duidelijk dat Brobbey zijn contract niet wilde verlengen. De Ajax-leiding deed hem nog wel "een aanbieding waarvan je van je stoel valt", maar dat hield hem niet in de hoofdstad. Vanaf 1 juli 2021 draagt het 'kind van de club' het shirt van RB Leipzig.

Tot grote verontwaardiging van de Ajax-aanhang, overigens. Een bestuurslid van de Ajax-supportersvereniging zei woensdag in Trouw dat Brobbey het bij de harde kern in Amsterdam heeft verbruid. Ze willen niet dat hij nog speelt voor Ajax. Daar denkt Ajax-trainer Erik Ten Hag anders over. Brobbey zit 'gewoon' bij de selectie voor het tweede Europa League-duel met Young Boys van donderdagavond. "Tot 1 juli is hij speler van Ajax. Tot dat moment kan hij een bijdrage leveren en zullen we gebruik van hem maken. En aan de andere kant zullen we hem ook blijven motiveren en helpen aan zijn ontwikkeling. Daar geeft hij dus ook wat voor terug", zo legde Ten Hag zondag na de wedstrijd tegen PEC uit.

Quote Heel jammer dat Brian niet de nieuwe, zelfopgeleide spits van Ajax wordt. Peter van der Veen, voormalig coach van Brobbey bij Oranje onder 17

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi heeft Brobbey ook opgenomen in de selectie voor het EK, omdat hij onder de indruk was van zijn kwaliteiten als invaller. "Als Brobbey invalt, gebeurt er iets", zei hij. Voor Brobbey wordt het zijn debuut bij Jong Oranje, maar het Nederlandse shirt is niet nieuw voor hem. Dat weet Peter van der Veen maar al te goed. De huidige assistent-trainer bij het Belgische Lommel SK werd met Brobbey in de spits Europees kampioen met Oranje onder 17 jaar, in 2019. Bovendien trainde hij hem twee seizoenen in de Ajax-jeugd.

"Ik wil allereerst zeggen dat ik het heel jammer vind dat Brian niet de nieuwe, zelfopgeleide spits van Ajax wordt. Hij bezit de kwaliteiten om dat te worden, kan goed meevoetballen in de laatste fase en is technisch goed", begint Van der Veen als we hem vragen naar zijn mening over de veelbesproken, jonge spits. "Brian was nooit vies van trainen. Als ik vroeg: 'Gaan we morgenochtend extra trainen?' Dan was hij altijd gretig. Vroeger trainden wij vooral met hem op afronden, daar hebben we heel erg op gehamerd. Hij scoorde veel, maar ik vond zijn rendement te laag. In de Ajax-jeugd krijg je veel kansen per wedstrijd. Ik vind dat erg verbeterd bij hem. Als je nu kijkt bij het eerste: hij komt een kwartier voor tijd erin en scoort dan bijna iedere wedstrijd." De statistieken die Van der Veen noemt, kloppen deels. In tien invalbeurten maakte Brobbey vier goals en was hij goed voor twee assists.

Een ding is duidelijk: in de minuten dat Brobbey in het eerste van Ajax op het veld stond, heeft hij indruk gemaakt. Zijn nieuwe leermeester bij Leipzig, Julian Nagelsmann, vergeleek Brobbey al met de Belgische topspits Romelu Lukaku. Ook Van der Veen is positief, maar hij ziet ook nog genoeg verbeterpunten. "Hij heeft zeker de potentie, maar als je naar zo'n club gaat weet je dat er nog zeventien spelers zijn die die potentie hebben. Dus komt het op mentaliteit aan", zegt Van der Veen. "Hij moet zijn rendement blijven halen, daar altijd op trainen en scherp op zijn. En slimmer worden in het gebruiken van zijn lichaam. Beter timen van duwtjes. Wanneer kom je los, wanneer versnel je. Verdedigers zijn op dit niveau zo slim. Dat gaat in een hogere intensiteit, maar dat is een kwestie van ervaren. Vlieguren maken."