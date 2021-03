Turkije vraagt rechter om pro-Koerdische partij te verbieden

De hoofdaanklager van de Turkse regering is vandaag naar het constitutioneel hof gestapt om een verbod op de voornamelijk Koerdische oppositiepartij HDP te eisen. Turkije is van mening dat de partij de "eenheid van de Turkse natie beschadigt door acties en uitspraken van zijn leden" en beschuldigt HDP ervan banden te hebben met de Koerdische terreurbeweging PKK.

De HDP is de derde grootste partij van het land en heeft 55 van de 600 zetels in het parlement. De partij staat bekend als pro-Koerdisch, maar is ook populair onder linkse Turken. Bij de laatste verkiezingen wist de partij zes miljoen kiezers aan zich te binden.

Geen bewijs

De HDP ligt al langer onder vuur. De voormalige leider van de partij, Selahattin Demirtas, zit al ruim vier jaar in de gevangenis op verdenking van banden met de PKK, iets wat hij stellig ontkent. Het Europees Hof voor Mensenrechten oordeelde eind vorig jaar dat er geen bewijs is om de oppositieleider nog langer vast te houden, maar Turkije erkent die uitspraak niet.

In het afgelopen jaar werden 50 HDP-burgemeesters van hun post gehaald, eveneens vanwege aantijgingen van banden met de Koerdische terreurgroep. Ze werden vervangen door vertrouwelingen van president Erdogan.

En eerder dit jaar werden 139 HDP-leden opgepakt bij een grote politieoperatie. Dit gebeurde kort na de vondst van 13 lichamen van Turkse militairen en politieagenten in een PKK-grot in Noord-Irak. De mannen waren in 2015 en 2016 gegijzeld.

Devlet Bahceli, de leider van de ultranationalistische coalitiepartner van Erdogan's AKP, roept al langer op tot een verbod van de HDP.

Het bewijs tegen de partij en de opgepakte leden is volgens critici flinterdun. De HDP ontkent banden te hebben met de PKK. Mensenrechtenorganisaties noemen het politiek gemotiveerde arrestaties als onderdeel van een heksenjacht op de oppositie.

Immuniteit afgenomen

Vandaag is ook de zetel van de prominente HDP-parlementariër Omer Faruk Gergerlioglu afgenomen. Gergerlioglu is lid van de mensenrechtencommissie in het parlement en staat bekend als één van de weinige politici die zich uitspreken tegen schendingen van mensenrechten in onder meer overvolle Turkse gevangenissen.

Hem is een gevangenisstraf van 2,5 jaar opgelegd voor het posten van een tweet in 2016. In die tweet refereerde hij aan een nieuwsartikel over een oproep van de PKK aan de Turkse regering om stappen naar vrede te zetten. In hoger beroep werd Gergelioglu daarvoor vorige maand veroordeeld voor het "verspreiden van terroristische propaganda". Nu zijn immuniteit als parlementariër is afgenomen, kan hij opgepakt worden.

Samen met andere HDP-parlementariërs hield Gergelioglu vanmiddag uit protest een sit-in in het parlement. "We zullen niet zwijgen, we zijn niet bang, we zullen ons niet onderwerpen," riepen ze.

Human Rights Watch spreekt van 'schokkende aanval op de democratische waarden':