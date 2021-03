Verkiezingsblog: Zege Kaag domineert voorpagina's • Vierde winst op rij voor VVD

Veel linkse partijen zien hun zetelaantal bij deze Tweede Kamerverkiezingen slinken. GroenLinks, PvdA en SP halen, afgaande op de voorlopige prognose van het ANP, in totaal zo'n 25 zetels. Daarmee zouden de drie partijen samen ongeveer even groot zijn als D66.

Het aandeel van links in de Tweede Kamer neemt al een tijd af. In 2006 haalden GroenLinks, PvdA en SP samen nog 65 zetels, vier jaar later waren dat er 55. In 2012 volgde een kleine opleving naar 57 zetels, maar in 2017 liep het aantal zetels terug naar 37. In dat jaar behaalde GroenLinks onder leiding van Jesse Klaver overigens wel een flinke overwinning: zijn partij ging van 4 naar 14 zetels. Maar de PvdA leverde toen fors in, na deelname aan een regering met de VVD.

In de komende dagen en weken zal opnieuw naarstig gezocht worden naar verklaringen waarom het linkse verhaal niet lijkt aan te slaan.

Pijnlijke verliesrekening voor links: sociaaldemocratie verliest een derde