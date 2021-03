Verkiezingsblog: VVD verslaat PVV in Limburg • Bijna 90 procent geteld

50Plus-leider Liane den Haan is in de Tweede Kamer aangekomen. Zij gaat de enige Kamerzetel van 50Plus innemen. Den Haan: "We stonden eerst op nul dus ik ben al blij met deze ene zetel." Den Haan is tevreden over de campagne, maar de vijf maanden die zij had na haar aantreden als partijleider waren te kort, zegt zij. "Om de rust in de partij terug te brengen en een cultuurverandering door te voeren, hebben we meer tijd nodig."

Ze geeft toe dat de kiezer niet van ruzie in een partij houdt, en dat dat bij 50Plus niet helemaal goed ging. Den Haan hoopt dat haar partij over vier jaar het vertrouwen van de kiezer weer terug kan krijgen. 50plus is volgens het verkiezingsprogramma voor een kiesdrempel van 3 procent en haalt die nu zelf niet. Toch gaat Den Haan met één zetel de kamer in. "Ja, de regels zijn nu eenmaal zoals ze nu zijn."