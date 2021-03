Verkiezingsblog: Nog geen reactie van Baudet op voorlopige uitslag • Zege Kaag domineert voorpagina's

Voor kleine partijen is het de komende uren spannend. Komen ze in de Tweede Kamer en zo ja: met hoeveel zetels? Volgens de voorlopige prognose van persbureau ANP kunnen zeker drie nieuwe partijen rekenen op een plek in de Kamer: JA21 (4 zetels), Volt (3) en de BoerBurgerBeweging (1). De partij Bij1 van Sylvana Simons, die in een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos gisteravond nog op 1 zetel kon rekenen, valt in die prognose buiten de boot. Ook Code Oranje van Richard de Mos, in sommige peilingen goed voor 1 zetel, verzilvert die zetel waarschijnlijk niet.

Eenpitters Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen keren volgens de ANP-prognose niet terug in het parlement. Krol was tot vorig jaar de leider van 50Plus, maar ging na intern geruzie alleen verder. Van Kooten-Arissen was eerder Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, maar splitste zich in 2019 af. Vorig jaar vormde ze nog even een tweemansfractie met Henk Krol, maar in december richtte ze haar eigen partij op: Splinter.

Van Kooten-Arissen vindt het jammer dat haar partij niet in de prognose staat, "maar het kan nog alle kanten opgaan":