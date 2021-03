Verkiezingsblog: Ipsos: VVD en D66 -1 • D66 stevig op eerste plek in Utrecht en Amsterdam

We hebben het al eerder gemeld: het tellen van de stemmen gaat langzamer dan bij de vorige Kamerverkiezingen, in 2017. Er komen nog steeds uitslagen binnen en die zijn op deze kaart te zien, maar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht melden dat ze de komende uren niet met een volledige uitslag komen, maar mogelijk wel met een tussenstand.

Het verloop van de verkiezingen was dit jaar anders dan in andere edities wegens het coronavirus. Daarom waren stembureaus drie dagen open in plaats van één en mochten 70-plussers per brief stemmen. Stemmen die op maandag 16 en dinsdag 17 maart uitgebracht waren, mochten wel pas vanaf woensdag geteld worden.

Ook duurt het tellen en controleren van de grote stembiljetten langer dan bij de vorige Kamerverkiezingen, vier jaar geleden: er staan meer partijen op het formulier.