Verkiezingsblog: GroenLinks-jongeren willen discussie over toekomst • Verkenners willen vaart

Forum voor Democratie-leider Baudet spreekt van een fantastisch resultaat in een eerste reactie op de voorlopige verkiezingsuitslag. "We zijn verviervoudigd, er is geen enkele partij die zo veel gewonnen heeft." FvD gaat volgens de laatste prognose van 2 naar 8 zetels in de Tweede Kamer.

Baudet vindt dat zijn partij daarmee de grootste winnaar is van de verkiezingen, hoewel "je natuurlijk altijd hoopt op meer". "Het resultaat valt tegen vergeleken met het maximum waarvan ik had gedacht dat we dat konden halen, maar het valt mee ten opzichte van de Peilingwijzer. We hadden het nog beter kunnen doen, als nog meer mensen op ons hadden gestemd. Nu zijn we niet zo groot geworden dat we met een vingerknip alle regels meteen kunnen veranderen."

Toch noemt de FvD-leider de voorlopige verkiezingsuitslag een krachtig signaal. "Er zijn nog steeds mensen in Nederland die bang zijn voor corona, maar ook heel veel mensen die ons verhaal hebben gesteund." Baudet hoopt op een "kenniskabinet" of een coalitie over rechts, met de VVD, PVV, CDA, JA21 en de SGP.

Zelf verwacht Baudet dat hij "met open armen wordt ontvangen" bij de formatie. "We zijn de grootste winnaar van de verkiezingen en de grootste winnaars mogen het initiatief nemen, dus wordt het spannend", zei hij. De meeste andere grote partijen hebben zijn partij uitgesloten als coalitiepartner, maar dat waren volgens Baudet valse verkiezingsbeloftes. "Die zijn na de verkiezingen niets meer waard."