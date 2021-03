Uitslagenavond in beeld: van dansen op de tafel tot 'teleurstelling hoort bij het leven'

Het tellen van de stemmen is nog volop bezig, maar de meeste lijsttrekkers hebben wel al gereageerd op de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos en de binnendruppelende uitslagen. Hier kun je de reacties van alle lijsttrekkers terugkijken, van groot naar klein. VVD-lijsttrekker Mark Rutte zegt "heel nederig" te zijn en "in grote bescheidenheid" aan de slag te gaan:

'Voor de vierde keer op rij de grootste, dat is heel bijzonder' - NOS

Sigrid Kaag (D66) danste op tafel nadat ze te horen kreeg dat haar partij het hoogste aantal zetels ooit lijkt te halen. In haar dankwoord citeerde ze D66-oprichter Hans van Mierlo:

PVV-leider Geert Wilders feliciteerde de VVD, D66 en Forum voor Democratie, die hij de winnaars van de avond noemde:

Reactie Geert Wilders: "PVV gaat nu voor de oppositie' - NOS

"Dit is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden, maar teleurstelling hoort bij het leven", reageerde CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra:

Reactie Wopke Hoekstra: 'Het is nu aan VVD en D66' - NOS

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen had op meer gehoopt. Haar partij behoudt negen zetels, het laagste aantal van de partij ooit:

Ploumen: 'We hadden zeker op meer gehoopt' - NOS

De pan-Europese partij Volt is de grootste van de vier nieuwkomers in de Tweede Kamer. Lijsttrekker Laurens Dassen is erg trots:

Dassen: 'We mogen trots zijn op dit harde werk' - NOS

Jesse Klaver (GroenLinks) zegt "niet verslagen" te zijn, hoewel het verlies op basis van de exitpoll hem pijn doet:

Klaver: 'Dat doet pijn, als je verliest' - NOS

Ook de SP verliest. Lijsttrekker Lilian Marijnissen spreekt van een teleurstelling:

Marijnissen: 'Dit is een teleurstelling, we hadden op meer gehoopt' - NOS

Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft als enige lijsttrekker van de grote partijen nog niet gereageerd op de exitpolls. Ook is onduidelijk waar hij op dit moment is. De Partij van de Dieren haalt mogelijk het hoogste aantal zetels ooit, tot blijdschap van lijsttrekker Esther Ouwehand:

'Partij van de Dieren haalt beste uitslag bij Tweede Kamerverkiezingen ooit' - NOS

De ChristenUnie verliest een zetel, volgens de Ipsos-exitpoll. Gert-Jan Segers reageert:

Segers over verlies in exitpoll: 'We wachten de echte uitslag af' - NOS

De SGP blijft stabiel op drie zetels. Daar is lijsttrekker Kees van der Staaij blij mee:

'Dankbaar als we die drie zetels kunnen vasthouden' - NOS

Ook Joost Eerdmans van het rechts-conservatieve JA21 is blij "een flinke voet tussen de deur" te krijgen:

Gejuich bij JA21: 'We hebben een stevige voet tussen de deur' - NOS

Denk lijkt een zetel in te leveren, maar lijsttrekker Farid Azarkan verwacht dat zijn partij in de definitieve uitslag er nog een zetel bij krijgt:

Reactie Farid Azarkan: 'Dit valt tegen' - NOS

50Plus heeft een flinke smak gemaakt. In de exitpoll daalt de ouderenpartij van vier naar één zetel. Lijsttrekker Liane den Haan heeft er een verklaring voor:

Den Haan van 50PLUS: 'onnodige verwarring gecreëerd over het verkiezingsprogramma' - NOS

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging is dolblij met één zetel: "We hebben er vanaf dag één in geloofd":

BBB op 1 zetel in exitpoll: 'We hebben het gewoon gefixt' - NOS

Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons noemt de entree van haar partij "broodnodig":